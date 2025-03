Lookdavip.tgcom24.it - Diletta Leotta torna a sedurre in costume e mostra il tattoo inguinale

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

fugge dal gelo che avvolge l’Italia e si concede una settimane al caldo. Sono le Maldive la meta scelta dalla conduttrice, che sta trascorrendo qualche giorno su un atollo da favola. Nell’Oceano Indiano non c’è traccia del marito, Loris Karius, rimasto in Germania per gli impegni calcistici, e nemmeno della figlia di un anno, Aria. Lasi sta godendo una pausa di relax insieme agli amici, regalando ai follower contenuti bollenti. Ilintimo In piscinaTuta cool, borsa Birkin di Hermès in pelle grigia, trolley Rimowa e un sorriso smagliante: quandoha postato un scatto social dall’aeroporto di Doha, i follower hanno iniziato a domandasi dove fosse diretta. Poche oro dopo, il mistero è stato svelato:ha fatto sapere su Instagram di essere arrivata alle Maldive, pubblicando un video dove si tuffa in piscina.