Dietro le apparenze come finisce | spiegazione finale del film

leè unthriller del 2021, diretto da Seth Jarrett. La trama segue Jade, la quale sembra avere una vita perfetta. Infatti, la donna ha una carriera di successo e una famiglia molto unita, con il marito chirurgo e la dolce figlia. Ma ecco che, in realtà, l’apparenza inganna. Infatti, suo marito Ed la tratta in modo violento.le: riassunto trama completaLeggi anche: Zero Daydella serie e delLeggi anche: Storia della mia famigliaspiegato e stagione 2La trama dileinizia con un uomo che chiama il 911 mentre in casa sua è accaduto qualcosa di terribile. Si torna a sei settimane prima di questo evento. Conosciamo Jade, una donna che sembra vivere serenamente la sua vita con l’affascinante Ed, suo marito, il quale lavorachirurgo.