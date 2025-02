Liberoquotidiano.it - "Di questa cosa se ne sentirà parlare a lungo...": Jannik Sinner, Nicolas Escudé ribalta gli scenari

ha patteggiato con la Wada tre anni di stop e, come oramai fanno tutti, diversi esperti del settore hanno detto la loro. Anche l'ex tennista francese, oggi commentatore tecnico per Eurosport, che ha parlato di conclusione “purtroppo molto ambigua”. Queste le sue parole al programma internazionale: "La vicenda è finita, ma se neancora— ha detto— Quando vedo che si tratta di un accordo, lo trovo strano. Il fatto che sia stato raggiunto un accordo, trovo che sia purtroppo molto ambiguo. Parto dal principio che quando ci troviamo insituazione bisogna emettere una sentenza. O non si ritiene responsabile, e non viene sanzionato; oppure si ritiene responsabile, e viene sanzionato". Per la Wada si tratta di una "situazione appropriata" eha dovuto solo accettare potendo rientrare alle competizioni dal 4 maggio, potendo giocare Roma, Roland Garros e Wimbledon.