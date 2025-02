Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Da quest’anno, sin dal primo giorno, è partita in noi la voglia di rivalsa»

Il capitano del Napoli Giovanni Diha rilasciato un’intervista a Dazn. Domenica gli azzurri affronteranno il Como in campionato.Diha parlato dell’ambiente Napoli:«Penso che la passione qui ci sia sempre stata. Anche l’anno scorso, in un anno difficile, ci hanno sempre sostenuto.che il campionato sta andando molto meglio questa passione c’è ancora ed è sempre più forte. Non mancherà mai a Napoli. Sta a noi cavalcare questo entusiasmo che si respira in città e allo stadio e cercare di trarre vantaggio da questa spinta». Il sogno scudetto:«Sicuramente fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. È unposto dopo tante partite giocate e non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontaredopoal massimo e dando tutto quello che abbiamo, il 120% in ogni gara.