Cesenatoday.it - Deve scontare otto anni di carcere per una sfilza di reati commessi nel Milanese, arrestato a Borghi

una condanna per rapina, ricettazione, furto aggravato, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, per fattitra il 2021 e il 2024 nelle province di Milano e Monza Brianza. Un 32enne è stato rintracciato edper mano dei carabinieri.