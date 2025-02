Avellinotoday.it - Detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, porto abusivo d’arma bianca e ricettazione: arrestati due giovani

Poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il 18 febbraio u.s., hanno tratto in arresto due uomini, un 23enne di Lioni (AV) e un 24enne di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), trovati in possesso didel tipo marijuana, di un coltello a.