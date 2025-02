Unlimitednews.it - Delmastro “Un segmento della magistratura esonda dai propri poteri”

ROMA (ITALPRESS) – “Condannato dopo tre richieste di assoluzioneProcura, credo di essere nel Guinness dei primati”. Lo dice il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove, in un’intervista al CorriereSera in merito alla condanna in primo grado a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito.Alla domanda se tema altre inchieste,risponde così: “Direio di no. Spero che non si apra un’indagine per ogni vagitosinistra. Anche se c’è sempre un Bonelli pronto alla denuncia. In realtà, altri in questi anni hannoto rispetto aie prerogative”. E spiega di riferirsi “a un, come hanno raccontato il processo Salvini, l’inchiesta su Meloni e gli altri ministri per il caso Almasri, le esfiltrazioni di atti segretiProcura di Roma e il caso Palamara”.