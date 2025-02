Ilfattoquotidiano.it - Delmastro, Patuanelli: “Meloni troppo impegnata a difenderlo invece di pensare al caro bollette e ai problemi dei cittadini”

“Giorgiaa dover difendere un sottosegretario condannato, una ministra accusata di aver truffato lo Stato sulla cassa integrazione Covid, a dover difendere un governo per il caso Almasri, uno stupratore di bambini prima incarcerato e poi rimpatriato in tutta fretta, schiacciata in politica estera tra le posizioni dell’Europa da una parte e di Trump dall’altra, da un suo vicepremier che chiede 5 miliardi per aiutare gli evasori fiscali e non riesce ad affrontare ireali dei, dalalmutui, e il fatto di non arrivare alla terza settimana del mese. E hanno peggiorato loro questa situazione perché con gli errori fatti del taglio al cuneo fiscale c’è una fascia della popolazione che soffre ancora di più”. Così Stefano, capogruppo 5 Stelle al Senato, fuori palazzo Madama.