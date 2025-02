Secoloditalia.it - Delmastro non si fa zittire dalla sinistra: “I giudici non sono ayatollah, si possono criticare. Avanti con la riforma”

Non si lascia intimidirepolitica e giudiziaria, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, oggi a Portici (Napoli) per un convegno sulla devianza minorile: il giorno dopo la sentenza-beffa, arrivata dopo tre richieste di assoluzione dei pm, l‘esponente di FdI replica alle accuse dell’Anm e delle toghe rosse, che hanno bollato come “vergognose” le critiche formulate dal centrodestra su quella misura relativa alla fuga di notizie del caso Cospito.va, con il suo mandato e con ladella giustizia, che appare il vero obiettivo dei magistrati italiani. “Dimissioni? Ho ricevuto un mandato preciso dagli italiani perre fra le altre cose anche la giustizia, con tre richieste di assoluzioneriusciti a condannarmi. Le sentenze credo che si possano anche commentare, soprattutto quelle politiche che peraltro si commentano da sole.