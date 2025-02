Fanpage.it - Delmastro condannato per rivelazione di segreto d’ufficio: “Non mi dimetto e cercherò un giudice a Berlino”

Il sottosegretario alla Giustizia Andreaa otto mesi per la divulgazione di informazioni riservate legate al caso Cospito. Nonostante la sentenza, ha ribadito la volontà di restare al suo posto, aggiungendo la necessità di un "sorteggio per eradicare il potere cancerogeno delle correnti in magistratura".