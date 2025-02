Secoloditalia.it - Delmastro: “Condannato dopo tre richieste di assoluzione, è un record. Nel collegio giudicante quasi tutti di sinistra”

Leggi su Secoloditalia.it

la sentenza di condanna Andreanon lascia e denuncia il filo rosso delle sentenze e di chi le ha firmate: “tredidella Procura, credo di essere nel Guinness dei primati” dice il sottosegretario alla Giustizia in una intervista rilasciata a Virginia Piccolillo del “Corriere della Sera”. Poi aggiunge: “Mi sento molto bene, anche per i messaggi di tanti italiani. Vorrei leggere invece quali messaggi arrivano a chi mi ha”. Potrebbero essere di apprezzamento per il coraggio: “Non credo. Coraggiosa è stata la Procura. Mi ha colpito il pm quando ha detto che non si spostava di un millimetro e ci metteva la faccia”.La sentenzae il filo rosso dal processo a Salvini all’inchiesta su MeloniSecondo la segretaria dem Schlein il sottosegretario e il governo, sulla condanna hanno fatto dichiarazioni ‘tecnicamente eversive’: “Non vi è nulla di eversivo atteso che io sto al mio posto e continuerò a farlo in virtù del principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio”.