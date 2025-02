Puntomagazine.it - Delmastro condannato ad otto mesi con pena sospesa: tensioni ed attacchi ai giudici

Condanna per il ssegretarionel governo ealla magistratura. Lama resta l’interdizione per un anno dai pubblici ufficiIl Tribunale di Roma ha, in primo grado, il ssegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, adi reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici per rivelazione di segreto d’ufficio.La vicenda risale a due anni fa, quandocondivise informazioni riservate con il collega di partito e coinquilino, Giovanni Donzelli, che le utilizzò per attaccare il Partito Democratico durante una seduta alla Camera dei Deputati.Al centro del procedimento vi sono le dichiarazioni di Donzelli, vicepresidente del Copasir e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, che in Parlamento riferì dettagli su conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra l’anarchico Alfredo Cospito e detenuti affiliati alla camorra e alla ‘ndrangheta, tutti sposti al regime del 41 bis.