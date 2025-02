Ilfattoquotidiano.it - Delmastro attacca: “Io condannato da giudici di sinistra”. Tajani: “Sentenza politica”. L’Anm: “Sconcertati, dal governo dichiarazioni gravi”

“È un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md. Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole, e questa lo fa”. In un’intervista al Corriere, il meloniano Andreadel Tribunale di Roma che lo hannoa otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio per aver rivelato a un compagno di partito, Giovanni Donzelli, il contenuto di rapporti riservati della Penitenziaria sui dialoghi in carcere dell’anarchico Alfredo Cospito. Per insinuare la politicizzazione del collegio, il sottosegretario alla Giustizia insiste sulla presunta appartenenza dei suoi componenti a Magistratura democratica, storica corrente didelle toghe. In realtà l’unico dei treiscritto a Md è il presidente, Francesco Rugarli (che però non ha mai svolto particolare attività associativa), mentre una dei magistrati a latere, Emilia Conforti, aderisce ad Area, l’altro gruppo progressista, nella cui lista è stata di recente eletta al Comitato direttivo centrale, il “parlamentino” dell’Associazione nazionale magistrati.