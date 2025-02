Ilfattoquotidiano.it - Delmastro al Fatto.it: “Sentenza politica, non mi dimetto. Serve il sorteggio per eradicare il potere cancerogeno delle correnti nel Csm”

Il giorno dopo la condanna troviamo Andrea DelamstroVedove a passeggio nel centro di Roma. “Sono di parola, non mi” dice a ilquotidiano.it, forteparole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il sottosegretario alla Giustizia nessun passo indietro, dunque, e neppure dubbi sulla riforma della giustizia – che prevede la separazionecarriere – neppure di fronte alche, nel caso che lo vede protagonista, pubblico ministero e giudice hanno operato all’opposto e non di concerto. Venendo, in questo caso, proprio a smentire ciò che la riforma si propone d’impedire.“È unache dimostra che c’è bisogno delperildella deviazionesta all’interno del CSM che tanto ha leso l’onorabilità sociale della Magistratura in questi anni”.