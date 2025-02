Ilgiorno.it - Delitto a Lodi, su Roberto Bolzoni 35 coltellate: l’ipotesi vendetta per debiti di gioco

Leggi su Ilgiorno.it

– Trentacinqueper unancora tutto da spiegare. I primi riscontri dell’autopsia su, per tutti Rambo, raccontano di un killer che ha infierito con violenza sul corpo dell’uomo ritrovato senza vita all’interno della sua auto, due giorni dopo essersi allontanato da casa. Il sessantunenne, dato per scomparso da domenica e ritrovato in una pozza di sangue al posto di guida nel parcheggio di piazza Omegna, a due passi da casa, era da tempo disoccupato e viveva di sussidio.non usciva mai senza il suo cagnolino ‘Messi’. Domenica, però, dopo aver accompagnato la moglie a lavoro, sarebbe tornato e avrebbe preso la sua Volkswagen Golf bianca, senza portare il cane. La donna era rincasata e aveva trovato solo l’animale. L’insolita assenza del marito l’aveva spinta l’indomani a denunciarne la scomparsa.