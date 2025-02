Lanazione.it - Delicatoni show. Note emergenti per il Capanno

Sono un gruppo emergente, che sta riscuotendo i favori di pubblico e critica e che proprio l’altro giorno si è trovato con gran sorpresa in una playlist di Damon Albarn, il grande cantautore e polistrumentista britannico considerato uno dei musicisti più eclettici in circolazione. Sono ie suoneranno a Prato, aldi via Genova, domani notte, con apertura dei cancelli alle 23.30, per una notte di musica e di energia. Presenteranno il nuovo album Delicatronic, che attinge alla musica elettronica, spaziando tra club music, pc-music e jazz sperimentale. I brani si alternano mostrando le diverse vesti sonore del gruppo, da pezzi techno a tracce dal sapore operettistico fino ad arrivare ad una vera e propria jam session registrata alla Casa degli artisti di Milano. Dieci tracce che ruotano attorno alla ricerca di mistero, magia e spiritualità, esplorando la connessione tra esperienza umana e mondo digitale e ponendo al centro l’importanza della condivisione.