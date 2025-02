Anteprima24.it - Delegazione Onu visita il consorzio della mozzarella di bufala Dop

Tempo di lettura: 2 minutiUnadell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (la Fao) e di esperti di indicazioni geografiche provenienti da Paesi di tutto il mondo, ha fattooggi aldi tuteladicampana Dop, nella sede delle Regie Cavallerizze nella Reggia di Caserta. L’iniziativa, si legge in una nota, fa parte del programma collateraleconferenza internazionale ‘Prospettive globali sulle indicazioni geografiche’ organizzata dalla Fao, dal Ministero dell’Agricoltura e dalla fondazione Qualivita, che si conclude oggi a Roma ed è stata incentrata sui temi dell’innovazione esostenibilità”.Nella sede delsono arrivati una cinquantina di esperti, provenienti dall’associazione per la cooperazione tecnica ed economica tra Cina ed Europa (Ceatec), dall’istituto francese per la ricerca e la cooperazione in agricoltura (Cirad), da Turchia, Algeria, Benin, Camerun, Madagascar e Zimbabwe, da Stati Uniti, Israele, Argentina, Brasile, Giappone, India e Indonesia, Germania, Svizzera, Albania, Olanda e Portogallo, oltre che dell’Italia.