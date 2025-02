Ilfattoquotidiano.it - Delcat Idinco ucciso per una canzone nella Repubblica Democratica del Congo: di musica si può morire

Nessuno vi racconterà la sua storia. E allora voglio farlo io.Al termine dell’annuale ubriacatura collettiva sanremese, ripetiamo che sono solotte. Una parentesi leggera, un divertimento che dura una manciata di minuti. E invece no: a noi può sembrare incredibile, ma per unasi può anche.Aveva 27 anni, si chiamava Delfin Katembo, ma era noto con il nome d’arte(o Idengo). Era un “rappeur”, come si dice indel. Un cantante che aveva fatto dellauno strumento di critica politica e di lotta rivoluzionaria. Una lotta che ha portato avanti con determinazione e coerenza, pagando prima con il carcere e poi con la vita.è statoa colpi d’arma da fuoco giovedì 13 febbraio a Goma, città sotto occupazione da due settimane.