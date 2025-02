Cityrumors.it - Decreto Milleproroghe, ora è legge: ecco cosa cambia e i paradossi principali

Ilè diventato ufficialmenteorae quali sono idi questa importante novitàIlva incontro a chi si è visto sfuggire la Rottamazione quater per mancati pagamenti fino al 31 dicembre 2024. Un provvedimento legislativo che ha come scopo quello di prorogare termini e scadenze in vari ambiti dall’economico, al fiscale, passando per amministrativo e giuridico. Una vera e propria occasione per mettersi in pari con il Fisco., ora èe i– Cityrumors.itTutti coloro che, infatti, hanno dei ritardi ottengono così la possibilità di recuperare terreno, ma senza subire gli oneri aggiuntivi che trasformerebbero il debito in una voragine. Ilè diventatoquando alla Camera è stato approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti.