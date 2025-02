Internews24.com - De Vrij, con il Feyenoord ritorno al passato: «Non vedo l’ora, speravo in questo sorteggio»

di RedazioneDecommenta l’esito deldi Champions che ha deciso che sarà il Fayenoord la rivale agli ottaviSaranno gli olandesi deli prossimi avversari dell’Inter negli ottavi di Champions League. Il giocatore nerazzurro ha commentato l’esito del, di seguito le sue parole riportate da Voetbal International.PAROLE – «Non. Quando è stato annunciato che avremmo giocato contro ildavvero che ilfosse. Ho sempre desiderato giocare una volta contro il, perché è come tornare a casa. Mi sono formato lì, devo molto aclub, ilha ancora un posto speciale nel mio cuore e so per esperienza personale quanto sarà bella l’atmosfera. È fantastico essere di nuovo lì. lsta facendo grandi cose in Champions League.