Calcionews24.com - De Marchi avverte: «L’Inter stia attenta alle olandesi. Milan e Juve fuori? Questo fattore ha fatto la differenza»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Marco De, ex difensore con un passato in Eredivisie, sulla prossima sfida delin Champions League Marco Deha parlato a Tuttosport in vista del prossimo avversario delagli ottavi di Champions League. ITALIANE– «ntus potevano giocarsela meglio, l’Atalanta è stata anche sfortunata. Di sicuro sono .