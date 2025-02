Anteprima24.it - De Luca, nuova sede Regione sarà opera architettura contemporanea

Tempo di lettura: < 1 minuto“Vogliamo realizzare un’di grandesull’identità moderna di Napoli, della Campania”. Lo ha detto il presidente dellaCampania Vincenzo Deche ha presentato oggi il progetto delladellaCampania nell’area di Piazza Garibaldi nell’ambito del programma “Porta Est” di Napoli. Dopo il video del progetto che ha vinto il bando, realizzato dalla studio architettonico “Zaha Adid”, Deha sottolineato che “un giovane oggi deve andare a Barcellona, a Berlino, a Bilbao per vedere un’di. In Italia oggi non siamo in grado di dire quale sia il simbolo della, è mummificata, quindi noi diamo al Paese un simbolo di identità moderna”. Laè costituita da due grandi edifici con sul tetto il faro della città “per un investimento totale di 700 milioni di euro su Piazza Garibaldi, con lache sorgerà al centro di un parco aperto ai cittadini”.