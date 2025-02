Juventusnews24.com - De Cuyper Juventus, avviati i contatti con l’agente del terzino. Piano e concorrenza in vista dell’estate

di RedazioneNews24 De Cuyper Juventus, avviati i contatti con l'agente del terzino di proprietà del Club Brugge. Svelato il piano e la concorrenza in vista dell'estate. L'edizione odierna di Tuttosport non ha particolari dubbi a riguardo: il calciomercato Juventus avrebbe avviato i contatti con l'agente di Maxim De Cuyper, esterno belga che milita nel Club Brugge. Secondo il quotidiano la Juve, che rimase colpita un mese fa nello scontro diretto in Champions League, starebbe pensando concretamente a lui nel caso in cui Cambiaso dovesse partire in estate. Sulle tracce di De Cuyper c'è da tempo anche il Milan, che lo vorrebbe per rimpiazzare Theo Hernandez.