Dc Comics rilancia Batman a settembre con Matt Fraction e Jorge Jiménez

DCha scelto lo scrittoree l’artistaper un nuovo rilancio di. Il nuovo #1, in uscita a, ci presenterà un nuovo costume blu e grigio, una nuova Batmobile e “tutto quello che rendeil personaggio più cool dei fumetti”.saranno affiancati dal colorista Tomeu Morey e dal letterista Clayton Cowles per il rilancio della serie che dovrebbe raccontare “storie collegate ma autonome”. Per ora non abbiamo altri dettagli su queste storie, ma possiamo dare un’occhiata ad alcune pagine interne senza lettering die Morey, oltre alle copertine e ai concept del character design di.Forse l’elemento più sorprendente è il nuovo costume di, che riprende il classico schema di colori blu e grigio del Crociato incappucciato.