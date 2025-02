Lanazione.it - Davis e Billie Jean King, le coppe arrivano in città. Due giorni per vivere l’emozione del grande tennis

Quello che sta per arrivare sarà un fine settimana da non perdere per gli amanti del. Per la prima volta infatti, oggi e domani, la Coppae laCup fanno tappa a Pistoia. L’esposizione dei due importanti trofei vinti dall’Italia nello scorso anno rientra nell’ambito del Trophy Tour 2025 e dopo gli appuntamenti di Sesto Fiorentino e Siena, i due trofei verranno esposti nella Sala Maggiore del Palazzo comunale di Piazza del Duomo. Un appuntamento davvero unico la cui organizzazione è stata affidata alClub Pistoia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’inaugurazione ufficiale è prevista per le 14:30, coi trofei che saranno esposti fino al termine della giornata alle 20. Sabato, invece, l’orario di esposizione sarà dalle 9 alle 20. La nostraè stata selezionata, insieme ad Arezzo, Siena e Sesto Fiorentino, per la "mostra" dei due trofei grazie alla sua posizione tra i circoli che, in Toscana nel 2024, hanno registrato il maggior numero di tesseramenti federali.