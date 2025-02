Juventusnews24.com - David Juve: annuncio dell’attaccante sul suo futuro! «A fine stagione…». Ecco cosa ha rivelato l’obiettivo bianconero

di RedazionentusNews24, il centravanti del Lille ha chiarito il suoche non sarà più in Francia. Che sia un assist per la Vecchia Signora in sede di mercato? Il centravanti del Lille,, ha rilasciato un’intervista che potrebbe interessare anche il calciomercatocos’ha detto il canadese a Onze Mondial. PAROLE – «Sì, sarò libero alladella stagione. E per quanto riguarda il mio, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò».Leggi suntusnews24.com