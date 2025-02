Universalmovies.it - Daredevil: Rinascita | Passato e presente si fondono nel nuovo spot

Leggi su Universalmovies.it

Untv da, la serie tv Marvel Television in arrivo su Disney+, è apparso questa mattina in reteA seguire la prima clip esclusiva con il confronto tra Kingpin e Matt Mardock di ieri, la campagna promozionale di casa Marvel ha pensato bene quest’oggi di citare ildello show (riferimento chiaro alsu Netflix) per presentare gli eventi ed i personaggi che caratterizzeranno la nuova serie.I primi episodi disaranno disponibili su Disney+ a partire dal 4 marzo, mentre la produzione della Stagione 2 è attualmente in corso.Reverence for the past, yet hope for the future.Marvel Television’s all-new series #BornAgain premieres March 4 at 6pm PT/9pm ET only on @DisneyPlus.