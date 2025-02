Metropolitanmagazine.it - Daredevil: Born Again, Tony Dalton riprenderà il suo ruolo di Spadaccino da ‘Occhio di Falco’

ildi Jack Duquesne, alias The Swordsman, in due episodi della prossima serie Marvel “” su Disney+, come conferma Variety in esclusiva. Il ritorno dinon è uno shock per i fan, poiché si vociferava che potesse tornare nella famiglia Marvel in “”, che riporta diversi personaggi popolari da “” e “The Punisher” di NetflixDa quando “Hawkeye” è finito, i fan della Marvel non hanno più visto ricomparire Duquesne. Dal momento che D’Onofrio tornerà anche come Kingpin per “”, ha senso che la sua co-starfaccia il salto nella serie cruda e violenta. “” segna il ritorno di Charlie Cox come Matt Murdock, Deborah Ann Woll come Karen Page, Elden Henson come Foggy Nelson e Wilson Bethel come Bullseye dopo aver recitato in tre stagioni di “” su Netflixè apparso per la prima volta come Duquesne nella serie Marvel e Disney+ “Occhio di Falco”, presentata per la prima volta nel 2021.