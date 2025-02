Iltempo.it - Danilo Coppola in carcere è grave: "Rischia la vita" e "ha perso 17 chili"

Le condizioni di salute dell'imprenditore romano, condannato nel 2022 a sette anni diper bancarotta ed estradato in Italia lo scorso agosto, sono gravi. A farlo sapere, come riporta un articolo del Corriere della Sera, sono il figlio e gli avvocati. Da quando il 57enne protagonista della stagione dei “furbetti del quartierino“ è detenuto neldi Viterbo, "ha17", soffre di gravi disturbi dell'“adattamento” e "la". Motivo per cui, resi noti i risultati della visita medica effettuata lo scorso 17 dicembre, il collegio peritale nominato dal Tribunale di sorveglianza aveva sostenuto la necessità di “un percorso sanitario integrato da attuarsi nella forma di ricovero, anche nelle forme di detenzione domiciliare, presso una struttura sanitaria adeguata”.