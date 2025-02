Metropolitanmagazine.it - Daniel Craig abbandona il film della DC ‘Sgt. Rock’ di Luca Guadagnino

non si arruolerà nel DC Universe. L’attore hato il ruolo principale in “Sgt. Rock“, l’adattamento DC Comics del registadi “Queer” e dello sceneggiatore Justin Kuritzkes. La notizia del possibile coinvolgimento diè stata diffusa per la prima volta a novembre, ma una fonte a conoscenza del progetto ha fatto notare che l’attore non si è mai impegnato formalmente. Un rappresentante dei DC Studios ha rifiutato di commentare interpellato da Variety. Il personaggio, che ha debuttato nel 1959, non è un supereroe classico; è un sottufficiale dell’esercito degli Stati Uniti che guida la sua unità, la Easy Company, attraverso il teatro europeoseconda guerra mondiale.Si dice che i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran siano entusiasti delcome un semplicedi guerra e lo vedano come un’opportunità per dimostrare l’ampia gamma di contenuti che intendono realizzare sotto la bandiera DC.