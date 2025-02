Ilgiorno.it - Dalle bancarelle di Forte dei Marmi ai sapori siciliani per le strade

Leggi su Ilgiorno.it

Le boutique a cielo aperto didei, con i loro prodotti artigianali, ad animare il centro storico di Lissone, mentre le specialità sicule, tra street food e folklore, saranno in piazza a Muggiò. A Lissone, domenica8 alle 19 in via don Minzoni e in via Dante arriveranno per la prima volta gli Ambulanti didei, con i loro prodotti made in Italy che spaziano dall’abbigliamento ai bijoux. A Muggiò invece da oggi a domenica piazza Norma Cossetto ospiterà per tre giorni la “Festa Siciliana“ organizzata da Comune e A’ Vucciria Sicilia Street Food:10 alle 23.30 ogni giorno ci sarà animazione e cibo tipico, con specialità gastronomiche come arancine, pane ca meusa, pasta con le sarde, cannoli e cassate, per portare, odori e colori dell’isola tra i brianzoli.