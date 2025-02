It.insideover.com - Dalla Francia all’India, da qui alla Russia. Così Mosca compra i ricambi Boeing e Airbus

Tre anni di guerra in Ucraina, sedici pacchetti di sanzioni europee contro la, proclami di fermezza e difesa dei valori occidentali. Eppure,continua a ricevere pezzi dio per la sua aviazione direttamente dai colossi dell’aeronautica occidentale,in testa. Il tutto, ovviamente, aggirando il sistema delle sanzioni grazie a una rete di intermediari, triangolazioni e opacità di mercato. A rivelarlo è un’inchiesta condotta da Disclose e Investigate Europe, che dimostra come tra gennaio 2023 e settembre 2024 siano arrivate inalmeno 700 spedizioni di componenti aeronautici prodotti in Europa e negli Stati Uniti, per un valore di quasi 50 milioni di euro.Le rotte dell’ipocrisiaIl meccanismo è semplice, quasi banale: la, ufficialmente colpita da un embargo sulla vendita di aeromobili e pezzi dio dal marzo 2022, riesce a rifornirsi di tutto il necessario grazie a un passaggio intermedio attraverso l’India.