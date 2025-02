Ilfattoquotidiano.it - Dalla Banda della Magliana all’omicidio Piscitelli, l’inchiesta di Farwest sulla mafia romana: “Così si è evoluta la criminalità”

Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile torna, venerdì 21 febbraio alle 21.25 su Rai 3, con un'inchiesta. Dopo l'omicidio di Fabrizio "Diabolik" Piscitelli, che segna uno spartiacque, la malavita della Capitale si intreccia sempre di più con l'imprenditoria e con il mondo dello spettacolo, cercando sponde anche tra le istituzioni. Secondo la Procura, Roma è diventata una gigantesca lavatrice capace di ripulire 150 milioni di euro in pochissimi mesi, frutto dei traffici di cocaina, usura e degli altri affari della nuova mafia. Nella clip di anteprima, un estratto dell'intervista esclusiva all'ex membro della Banda della Magliana, Antonio Mancini, in cui spiega come i boss oggi costruiscano potere economico invece di usare la violenza.