Dal Mediterraneo al Golfo. La tela di alleanze di Meloni spiegata da Menia

Il prossimo 24 febbraio Giorgiaoffrirà una colazione allo Sceicco Mohammed bin Zayed che, poco dopo, interverrà al Business Forum italo-emiratino, nell’ambito della visita di Stato in Italia del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Secondo il vicepresidente della Commissione esteri/difesa del Senato, Roberto, l’attenzione oggettiva che i Paesi delriservano all’Italia dimostra due cose: che la speciale relazione tra Roma e Abu Dhabi è destinata ad una crescita esponenziale e che la postura internazionale del governo ha fatto guadagnare all’Italia una centralità oggettiva, con la stella polare rappresentata dal concetto di Italia globale.Un mese fa la presidente del Consiglio è stata ad Abu Dhabi per il Sustainability Week, la prossima settimana arriverà a Roma il presidente degli Emirati Arabi Uniti: questa densità di incontri cosa significa in termini digeopolitiche?Appare evidente che la strategia del governo italiano, sin dal suo insediamento, si è caratterizzata per una peculiare attenzione verso un quadrante del mondo che ha un preciso peso specifico alla voce geopolitica.