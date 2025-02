Ilfattoquotidiano.it - Dacia Spring, la prova de Il Fatto.it – La citycar elettrica che sa uscire dalla città – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa giornata plumbea di fine febbraio, di “” a Milano ci sono solo le, leelettriche più vendute del segmento, e una delle opzioni più accessibili per chi vuole passare alla mobilità sostenibile. L’abbiamota nella versione con batteria più grande 26,8 kWh (230 km nel ciclo misto WLTP e fino a 305 km nel ciclo urbano; 21,3 kWh la batteria più piccola con un’autonomia leggermente ridotta), partendoconcessionaria di Viale Certosa fino all’Oasi Bianca Galbusera, una gita fuoriporta che l’ha vista impegnata tra il caos urbano e quiete bucolica.Nel traffico meneghino, lasi muove con agilità felina. I suoi 3,73 metri di lunghezza e il diametro di sterzata ridotto le permettono di infilarsi ovunque, con quella disinvoltura che in una metropoli congestionata fa la differenza.