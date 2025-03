Lookdavip.tgcom24.it - Da Sanremo ai social, è l’anno della pelliccia

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

C’è stato un tempo in cui lanaturale era uno status symbol e possederla era un privilegio ed un investimento. Poi è arrivato un periodo di declino, salvo poi tornare a occupare un posto di primo piano ma in versione aggiornata. Oggi, coloro che la amano si dividono sostanzialmente in due categorie: chi le sceglie in pelo naturale e chi preferisce le faux fur, realizzate in fibra sintetica. Accanto a chi opta per modelli classici e dall’eleganza retro, sono molti a puntare su colori pazzerelli o a scegliere l’animalier. Non ha fatto eccezione quella che da qualcuno è stata battezzata la “fashion week”: laè stata uno dei capi più sfoggiati dai cantanti. E gli uomini.. non disdegnano, assurgendola a capo che esalta la mascolinità.Pellicce sanremesiTony EffeNon poteva che essere così: nella vetrina d’Italia, con tutti gli occhi addosso, le pellicce sono state sfoggiate senza timore.