Da noi… a Ruota Libera, ospiti e anticipazioni di domenica 23 febbraio

Da noi. a, tutti glie ledel prossimo appuntamento Torna, dopo la pausa sanremese, l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi. a”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda23alle 17.20 su Rai 1. Glisaranno Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, protagonisti di “Follemente”, il nuovo film di Paolo Genovese, anche lui in studio, nelle sale dal 20; Francesca Chillemi, che dal 27torna a vestire i panni di Suor Azzurra nell’ottava stagione della serie di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”; Paolo Kessisoglu e sua figlia Lunita, in arte Iamollie, che hanno appena pubblicato il singolo “Paura di me”, un dialogo tra un padre e una figlia, presentato durante la serata dei duetti della 75esima edizione del Festival di Sanremo.