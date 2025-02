Ilgiorno.it - Da miniera a discarica. Sequestrata maxi area occupata abusivamente

Leggi su Ilgiorno.it

dai carabinieri forestali un’exmineraria di oltre 10mila metri quadri al termine di un’indagine che ha permesso di scoprire un’occupazione abusiva e una vastadi rifiuti in Alta Valle Seriana. La conformazione della zona, situata a oltre mille metri di altitudine, avrebbe permesso agli occupanti di nascondere per anni l’estensione del degrado. Il blitz è scattato martedì dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Bergamo in collaborazione con i militari dei nuclei forestali della provincia, del personale Arpa del dipartimento di Bergamo e del dipartimento innovazione ricerca e sostenibilità di Arpa Lombardia. L’, di proprietà dello Stato e confinante con il parco regionale delle Orobie Bergamasche, sarebbe statada anni senza titolo da due imprese di costruzioni che l’avrebbero trasformata in unaabusiva.