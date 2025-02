Modenatoday.it - Da McDonald’s 200 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

Leggi su Modenatoday.it

La quinta edizione di "Sempre aperti a donare" arriva in provincia di Modena, dove, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare dell’Emilia-Romagna donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In provincia.