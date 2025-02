Amica.it - Da "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino al biopic su Bruce Springsteen girato nella provincia americana. Per la scenografa italiana, il processo creativo comincia sempre alla prima lettura del copione.

«Non potevo crederci: ero davvero lì con lui, ed era il mio mestiere». Solo per un lampo,domanda sul suo incontro con, Stefania Cella smette i panni die si trasforma in fan: «A volte la mia professione apre porte magiche». Ad Amica, l’che vive e lavora da 20 anni a Los Angeles, racconta come si è preparata al film sul Boss, di cui sono in corso le riprese. Diretto da Scott Cooper, Deliver Me From Nowhere fa rivivere la nascita dell’album Nebraska del 1982. Protagonista, la star di The Bear: Jeremy Allen White, che oggi ha 33 anni, la stessa età allora del rocker “born in the Usa”.L’intervista di Amica a Stefania CellaCome nasce il suo coinvolgimento nel film su? È stato Scott Cooper a chiamarmi, ancorache uno studio acquistasse il progetto.