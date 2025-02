Amica.it - Da Jannik Sinner a Marcello Lippi, da Steve Jobs a Nelson Mandela: le frasi più belle, celebre, ad effetto, sul lavoro di squadra

Leggi su Amica.it

Saper come lavorare efficacemente in un team è fondamentale per il successo. Ma cosa vuol dire essere bravi a fare gruppo? Come raccontano lepiù celebri suldisignifica essere persone collaborative, che accettano le opinioni altrui e si mostrano disponibili ad aiutare gli altri, persone dotate di pazienza ed empatia. Alcunemotivazionali suldihanno fatto storia. Come quelle addi. Fare gruppo migliora il clima e di conseguenza porta vantaggi anche per l’azienda, fra cui la riduzione dei tempi di.Per fare una buona, ci vuole una persona che stia a capo del gruppo e che sappia aggregare i consensi, convogliare le energie verso un obiettivo condiviso e riuscire a mantenere sempre alta la motivazione di tutti i membri del gruppo.