Calciomercato.it - Da Inzaghi a Frattesi e Donnarumma, Ausilio allo scoperto: “C’è stato un confronto”

Leggi su Calciomercato.it

Il Ds dell’Inter a 360° sul mercato che èe che sarà dell’Inter: “A zero sarebbe un nome interessante, ma debbo essere realista”Lunga intervista di Pieroa ‘Sport Mediaset’. Il Direttore sportivo dell’Inter ha toccato tanti temi, soprattutto quelli di calciomercato tra presente e, soprattutto, futuro.Da, parla il Ds dell’Inter Piero(Screen Sportmediaset) – Calciomercato.it, cessione rimandata: “Decideremo insieme”Si parte da, la cui cessione è stata probabilmente soltanto rimandata a fine stagione: “Ha un contratto ancora lungo. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa l’aspettativa di giocare maggiormente e per le qualità lo meriterebbe.Inter, cessionesi scopre (LaPesse) – Calciomercato.itSapevamo di un forte interesse della Roma, ma gli abbiamo fatto capire, in un, che avrebbe avuto un presente e un futuro importante nell’Inter.