Da ANAC linee guida a RUP e DEC per controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture

Il Ruolo Strategico del RUP nel Nuovo Codice degli Appalti: Trasparenza,, Digitalizzazione e Sostenibilità nella Gestione degli Appalti PubbliciCon la delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione () fornisce importanti indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento deie delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto e a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite.