Calcionews24.com - Cuccureddu: «Il Cagliari può battere la Juve, a Motta serve altro per competere. Futuro Caprile? Il mio consiglio è questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Antonello, ex calciatore della, sulla sfida contro ili programma in Serie A. Tutti i dettagli Antonelloha parlato a La Nuova Sardegna in vista di. POSSIBILITA’– «Si, se gioca come sta facendo ultimamente può dare fastidio a una squadra che non ha continuità e diverse .