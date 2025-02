Juventusnews24.com - Cuccureddu comprende Thiago Motta: «È difficile giudicarlo. Il problema della Juve è certamente un altro e io l’ho già detto in quel momento»

di RedazionentusNews24, ex jolly difensivo, ha rilasciato un’intervista che vuole essere una parziale assoluzione per. Ecco le sue paroleAntonellodifendee rende noti i problemi. L’ex jolly difensivoVecchia Signora ha completato questa operazione mediatica ai microfoni de La Nuova Sardegna. Ecco le sue parole a due giorni dalla sfida contro il Cagliari.PAROLE – «? Dare giudizi su di lui è. Ilvero è che lantus è sicuramente una buona squadra ma per lottare per lo scued essere protagonista in Europa, serve. Queste cose le ho dette dopo l’estate e i risultati, purtroppo, dicono che avevo ragione».Leggi suntusnews24.com