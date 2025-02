Lanazione.it - Crollo nella canonica, i giovani migranti accampati in chiesa: otto letti tra le panche

Pistoia, 21 febbraio 2025 – Da ieri sera ladi Ramini accoglie idopo ildell’intonaco che si è verificato mercoledì mattina in una delle stanze delladove dormiva un giovane nigeriano, rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. E’ stato dimesso ieri dall’ospedale San Jacopo. Dimissioni protette, resta in osservazione per il trauma cranico riportato. Poi, in serata, la decisione del parroco, don Massimo Biancalani, di allestire una temporanea accoglienza pertra ledelladi San Niccolò. La parrocchia, lo ricordiamo, accoglie una trentina circa di. Già ieri don Massimo era alla ricerca di una soluzione per gliche erano rimasti senza alloggio, visto che l’ala in cui si è verificato ilè stata dichiarata inagibile fino a quando il soffitto non sarà riparato.