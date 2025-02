Ilgiorno.it - Croce rossa. L’ex presidente va a processo

Leggi su Ilgiorno.it

Ha deciso di andare adibattimentale Matteo Fois (foto), 49 anni di Tavernerio, exdel Comitatoitaliana di Como accusato di peculato, mentre il coimputato, Riccardo Belotti, 53 anni di Como, coinvolto per un solo episodio, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione. L’udienza si è svolta davanti al Gup di Como Walter Lietti, che ha rinviato a giudizio Fois davanti al Tribunale Collegiale, ammettendo come parti civili lanazionale e ladi Como. Le accuse nei confronti del, che ha ricoperto il ruolo fino al marzo 2021, oltre che di legale rappresentante dei comitati locali di Como e Lipomo fino al febbraio 2020, ruotano attorno a un’ipotesi di peculato da 100mila euro. Le indagini della Guardia di finanza sui conti correnti, avviate nel 2021 per far luce su alcune criticità finanziarie che avevano causato il commissariamento del comitato comasco della Cri, considerato ente pubblico, avevano portato a ricostruire che Fois, delegato a operare sui conti, avrebbe disposto l’erogazione a proprio favore di diverse somme di denaro, a titolo di rimborso di spese che dichiarava di aver sostenuto, per le quali non sono emerse documentazioni.