Ilgiorno.it - Crisi politica e scenari. Ora il commissariamento. In primavera le elezioni

L’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi è finita. Dopo un periodo dila città di Saronno andrà al voto la prossima. La giornata cruciale è stata mercoledì quando 17 consiglieri comunali hanno presentato le proprie dimissioni, avviando così l’iter che porterà allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario prefettizio, in attesa dellepreviste in. La, che si protraeva da tempo, ha così raggiunto il suo epilogo con un atto formale e collettivo. Malgrado le opposizioni fossero già all’opera per questa soluzione le dimissioni contestuali, unico modo per mandare la città al voto quest’anno e non il prossimo, erano state sollecitate anche dal sindaco Augusto Airoldi che si era detto disponibile a sacrificare il proprio ruolo di sindaco purchè il bilancio previsionale della sua Amministrazione venisse approvato dopo essere stato respinto dal Consiglio comunale con 12 consiglieri favorevoli, 12 contrari e un astenuto.