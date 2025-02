Metropolitanmagazine.it - Crisi fra l’influencer Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe? L’indiscrezione

Si vocifera aria difraDe? A lanciare il gossip è il magazine Oggi: dopo un’intensa settimana passata a Sanremo doveè stato in gara con il brano Damme ‘na mano e la Deha supportato il fidanzato, tutto sembrava procedere a gonfie vele almeno fino alle ultime indiscrezioni.Rottura fraDe? I rumorsIl settimanale Oggi lancia il gossip bomba: fraDeci sarebbe maretta. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, starebbe attraversando diversi problemi. A quanto pare, sembrerebbe che led incomprensioni fra i due sarebbero scatenate dalla reciproca gelosia e il desiderio di maternità dele imprenditrice. Intervistata da Vogueha raccontato il suo mondo, i suoi valori,il successo del suo marchio Audrer:“Sono un personaggio che divide molto, sono da una parte tanto amata e dall’altra tanto detestata forse perché per me non c’è una via di mezzo, vivo di bianco o di nero, di conseguenza mi sono indotta questa cosa anche nei riguardi degli altri e mi sono resa conto, attraverso i social, che ci sono delle persone incuriosite dai miei prodotti ma solo perché sono miei fanno a meno di comprarli”.