Anteprima24.it - Crisi da sovraindebitamento: firmata intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Comune di Marcianise

Tempo di lettura: 3 minutiFirmato un protocollo d’tradeie degli Esperti Contabili di Caserta e ildiper la tutela delle persone sovraindebitate. L’iniziativa nasce dalla crescente esigenza di offrire strumenti di supporto a chi è schiacciato dal peso dei debiti, una condizione che può avere effetti devastanti non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e psicologico.In questo contesto, la collaborazione trae ilsi propone di restituire dignità a chi vive tali difficoltà, attraverso l’offerta di consulenze gratuite e percorsi di educazione finanziaria. Uno degli strumenti cardine di questo progetto è la Legge 3/2012, conosciuta come “legge salva suicidi”, che consente alle persone sovraindebitate di trovare soluzioni per uscire da situazioni finanziarie insostenibili.